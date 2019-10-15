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İşte terör örgütü YPG/PKK'lıların kaçma ve TSK'yı karalama planı

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 15.10.2019 Güncelleme Tarihi: 15.10.2019
İŞTE YPG/PKK'LILARIN KAÇMA VE TSK'YI KARALAMA PLANI

'nin (), ile Fırat'ın doğusuna yönelik başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı tespit edildi. Terör örgütünün ayrıca TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyerek, uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı da belirlendi.

'nin () ile Fırat'ın doğusuna yönelik başarıyla devam ederken, PKK/YPG'li teröristlerin sivil kıyafetlerle yerel halkın arasına karışıp kaçmaya çalıştığı belirlendi.

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Barış Pınarı Harekatı, planlandığı şekilde başarıyla devam ediyor.

KAÇMAK İÇİN HER YOLU DENİYORLAR

Rasulayn ve Tel Abyad'ın kontrol altına alındığı harekatta, terör örgütü YPG/PKK'lı teröristlerin sözde elebaşlarının bölgeden kaçabilmek için her yolu denedikleri tespit edildi.

Terör örgütünün bölgedeki sözde alay sorumlularının, kendi adamlarını ve silahlarını bırakıp sivillerin arasına karıştıkları ve bölgeyi terk etmeye çalıştıkları ortaya çıktı.

Örgütün ayrıca tüm mensuplarına mutlaka yerel Arap halkının sivil kıyafetlerinden giymeleri konusunda talimat verdiği tespit edildi.

Uluslararası kuruluşların raporlarında yer alan, "terör örgütünün kız, erkek ayrımı gözetmeksizin çocuk yaştaki masum insanları silah altına alarak gözünü kırpmadan ölüme gönderdiği" bilgisi de teslim olan teröristlerin ifadelerinde yer aldı.

TSK'YI KARALAMA PLANI

Öte yandan Barış Pınarı Harekatı ile dağılan terör örgütü, bir yandan da uluslararası kamuoyunu yanıltmaya devam ediyor.

TSK'nın envanterindekilere benzer nitelikteki bazı silahlarla sivillere yönelik saldırılar düzenleyen teröristlerin, böylelikle uluslararası kamuoyunu yanıltmayı amaçladığı ifade ediliyor.

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