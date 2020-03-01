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Son dakika: Darbeci Hafter ve katil Esad karşılıklı protokol imzaladı! Türkiye korkusu!

GÜNDEM
Giriş Tarihi: 02.03.2020
DARBECİ HAFTER VE KATİL ESAD KARŞILIKLI PROTOKOL İMZALADI!

Son dakika haberi... 'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri tarafından oluşturulan geçici hükümet ve Suriye Beşşar Esad rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.

'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri tarafından oluşturulan geçici hükümet ve Suriye rejimi karşılıklı diplomatik misyon binalarını belirleme ve konsolosluk açma konusunda protokol imzaladı.

Bingazi merkezli 218 TV'nin haberine göre, rejimin dışişleri bakanı ile 'da temaslarda bulunan Hafter hükümeti heyeti arasında bugün yapılan görüşmede, karşılıklı konsolosluk açılmasını da içeren 46 protokol imzalandı.

DARBECİ VE KATİLİN TÜRKİYE KORKUSU
Protokollerin, iki ülke topraklarının egemenliği ve "başta olmak üzere yabancı ülkelerin operasyonları konusunda koordinasyon ve iş birliğini de içerdiği" kaydedildi.

Hafter'in sözde hükümetinden başbakan yardımcısı Abdurrahman el-Ahiraş, dışişleri ve uluslararası yardımlaşma bakanı Abdulhadi el-Huveyc, savunma bakanı Yunus Ferhan ve istihbarat şefi Mustafa el-Mukaran'dan oluşan heyetin dün akşam Şam'a gittiği belirtilmişti.

Siyasi, güvenlik ve bilgi paylaşımı gibi konuların koordinasyonunun değerlendirileceği ziyarette "Türkiye'nin operasyonları" meselesinin de görüşüleceği bildirilmişti.

Son dakika: Darbeci Hafter heyetinden katil Esad rejimine üst düzey ziyaret SON DAKİKA: DARBECİ HAFTER HEYETİNDEN KATİL ESAD REJİMİNE ÜST DÜZEY ZİYARET
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