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10.03.2020

Devlet Bahçeli'den MHP Grup Toplantısında önemli açıklamalar |Video

Partisinin TBMM grup toplantısında önemli açıklamalarda bulunan MHP Genel Başkanı Bahçeli, "Avrupa'ya gitmek isteyen sığınmacılara Yunanistan sınırında yapılanlar tek kelimeyle barbarlıktır, haydutluktur, hukuksuzluktur." dedi. MHP Lideri Bahçeli, "Şunu bilsinler Türkiye mülteci toplanma kampı, göçmen barınma alanı değildir. Batı bozgunculuk yapmaktadır." diye konuştu. Bahçeli, "CHP'nin kapısına, 'patron çıldırdı ne alırsa 1 dolar' yazarsa şaşırmamak lazım..." ifadelerini kullandı.

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