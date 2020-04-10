10 Nisan 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı |Video
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
10.04.2020

Başkan Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü videolu mesajla kutladı |Video

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Şanlıurfa'nın 100. kurtuluş yıl dönümünü, Şanlıurfalılara seslendiği videolu mesajla kutladı. "Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladığı mesajında Erdoğan, "Enbiya ve evliyalar şehri, tarihiyle kültürüyle birikimiyle medeniyetimizin gözbebeği Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşayan kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı. Başkan Erdoğan, Şanlıurfa Valiliğine gönderdiği videolu mesajla Şanlıurfalı vatandaşlara seslendi. "Sizleri en kalbi duygularımla, hasretle, muhabbetle selamlıyorum." diyerek başladığı mesajında Erdoğan, "Enbiya ve evliyalar şehri, tarihiyle kültürüyle birikimiyle medeniyetimizin gözbebeği Şanlıurfa'nın tüm ilçelerinde, mahallelerinde yaşayan kardeşlerime sevgilerimi, saygılarımı gönderiyorum." ifadelerini kullandı.

Bugün Urfa'nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yıl dönümünün hep birlikte ve büyük bir gururla idrak edildiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, Şanlıurfalılara şöyle seslendi:

"İstiklal Harbimizin en kasvetli dönemlerinde kadını erkeği, genci yaşlısıyla Urfalı kardeşlerimin kazandığı zafer, tüm milletimize umut aşılamıştır. Urfa, bir yıllık topyekün kıyamın ardından tamamen kendi direnişiyle düşmanı topraklarından söküp atmıştır. Çünkü Urfa, sadece sabır timsali Eyüp Peygamber'in değil, aynı zamanda inancı uğruna ateşe atılmayı göze alan Hazreti İbrahim'in de şehridir.

Urfa'nın bu dönemde sergilediği destansı direniş, Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafından kendisine 'şanlı' unvanı verilerek, özellikle takdir edilmiştir. Bundan tam bir asır önce mücadeleleriyle cesaretleriyle Urfa'yı Şanlıurfa yapan tüm kahramanları, tüm istiklal sevdalılarını minnetle yad ediyorum. Bin yıldır vatanımızın ve milletimizin bekası için canını esirgemeyen bütün şehitlerimize, gazilerimize Allah'tan rahmet diliyorum. 100 yıl önce Onikiler'in Urfa'da başlattığı direniş ruhu, bölücü terörden 15 Temmuz ihanetine, Suriye'deki harekatlarımızdan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere kadar vatanımızın bekası ve milletimizin bağımsızlığı için verdiğimiz tüm mücadelelerde bizlere ilham kaynağı olmuştur. Bugün de tüm dünyayla beraber ülkemizi de etkileyen koronavirüs salgınına karşı yürüttüğümüz mücadelemizde Urfa'nın ve siz kardeşlerimin cesaretinden ilham alıyoruz.

Allah'a hamdolsun tıpkı daha öncekiler gibi bu mücadelemizi de milletimizin desteği ve duasıyla başarıyla sürdürüyoruz. Rabb'imizin buyurduğu gibi: 'Her zorlukla beraber muhakkak bir kolaylık vardır.' Yürekler, 'tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet' diye vurdukça, Türkiye'nin yıldızı hep yükselecektir. Biz bir oldukça, iri oldukça, diri oldukça, kardeş oldukça, hep birlikte Türkiye oldukça hedeflerimize ulaşmamızı engellemeye kimsenin gücü yetmeyecektir.

Vatandaşlarımız müsterih olsun. Şanlıurfalı kardeşlerimiz kalplerini refah tutsun. Türkiye, Allah'ın izni ve inayetiyle, aziz milletimizin basiret ve ferasetiyle bu musibetin de üstesinden gelecektir. Sizlerden salgınla ilgili tedbirlere riayet etmenizi özellikle istirham ediyorum. Ramazan-ı Şerif'e kavuşmak üzere olduğumuz günlerde salgından dolayı sıkıntı çeken kardeşlerimize sahip çıkmanızı bekliyorum. Bu düşüncelerle 100. kurtuluş yıl dönümünüzü tekrar tebrik ediyor, şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Sizleri sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Kalın sağlıcakla."

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Başkan Erdoğan'dan Johnson'a mektup
Başkan Erdoğan'dan Johnson'a mektup
ABD'de yaşayan doktor: Türkiye'nin değerini bilmek lazım
ABD'de yaşayan doktor: Türkiye'nin değerini bilmek lazım
Virüsü izole eden profesör konuştu: Hayati öneme sahip!
Virüsü izole eden profesör konuştu: Hayati öneme sahip!
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Başkan Erdoğan Şanlıurfa'nın kurtuluş yıl dönümünü kutladı
Bosna Hersekli gençlerden Türkiye'ye teşekkür
Bosna Hersekli gençlerden Türkiye'ye teşekkür
'EBA'ya erişim durumu nasıl? Bakan Selçuk A Haber'de açıkladı
'EBA'ya erişim durumu nasıl? Bakan Selçuk A Haber'de açıkladı
Koronavirüs, mülteciler, Batı medeniyeti ve hedonizm
Koronavirüs, mülteciler, Batı medeniyeti ve hedonizm
İBB'nin yönettiği halde skandal görüntüler!
İBB'nin yönettiği halde skandal görüntüler!
Pentagon'dan Ankara'ya teşekkür
Pentagon'dan Ankara'ya teşekkür
Korona virüse karşı zafer nasıl kazanılacak? Pillai A Haber'e açıkladı
Korona virüse karşı zafer nasıl kazanılacak? Pillai A Haber'e açıkladı
Helikopterle koronavirüs uyarısı!
Helikopterle koronavirüs uyarısı!
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu
TBMM Başkanı Mustafa Şentop açıklamalarda bulundu
Daha Fazla Video Göster