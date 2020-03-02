Ağrı'daki roketli saldırı sonrası bölgede terör hedefleri vuruluyor! Canlı yayında terör operasyonu |Video
İran sınırındaki Gürbulak Sınır Kapısı'na 3 kilometre mesafedeki tır parkı yakınlarında Gürbulak Gümrük Müdürlüğüne ait araca roketli saldırı düzenlendiği ve yaralıların olduğu öğrenildi.
BÖLGEYE EKİPLER SEVK EDİLDİ
Bölgeye çok sayıda ambulans, itfaiye, arama kurtarma personeli ile jandarma ekibi sevk edildi. Olayın meydana geldiği sınır kapısına giden yol, güvenlik nedeniyle ulaşıma kapatıldı.
BAKAN SOYLU AÇIKLAMA YAPTI
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu alçak saldırı sonrası bir açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Bu sabah 08.50'de Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket aracın ön tekerine isabet etti. Çarpmadan dolayı yaralanmalar var. Teröristler takip edilip kıstırıldı. Şu an çatışma devam ediyor" ifadelerini kullandı.
TERÖR HEDEFLERİ VURULUYOR
Kalleş saldırı sonrası bölgede terör örgütüne yönelik operasyonlar devam ediyor.
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