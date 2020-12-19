SON DAKİKA HABERİ | Adana Sarıçam'da kuyu çöktü! 2 işçi...

Son dakika haberi... Adana Sarıçam'da kuyunun çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

SON DAKİKA HABERİ: Adana Sarıçam'da kuyunun çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı.

Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 1 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.