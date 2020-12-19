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SON DAKİKA HABERİ | Adana Sarıçam'da kuyu çöktü! 2 işçi...
Son dakika haberi... Adana Sarıçam'da kuyunun çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı. Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
SON DAKİKA HABERİ: Adana Sarıçam'da kuyunun çökmesi sonucu toprak altında kalan 2 işçiden biri sağ olarak kurtarıldı.
Diğer işçinin çıkarılması için kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Olay yerine gelen itfaiye, AFAD, polis ve sağlık ekipleri, toprak altında kalan 1 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.