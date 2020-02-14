"7 Şubat MİT kumpası" soruşturmasında son dakika gelişmesi |Video

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Mit kumpası nasıl yaşandı? İşte detaylar...

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor. Sabah Gazetesi Editörü Kenan Kıran, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili açıklamalar yaptı. Mit kumpası nasıl yaşandı?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının "7 Şubat MİT kumpası" iddianamesinde, 34 şüpheli hakkında birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası isteniyor

İDDİANAME TAMAMLANDI

FETÖ'nün 7 Şubat 2012'de MİT'e yönelik kumpas girişimiyle ilgili iddianamesini tamamladı. FETÖ elebaşı Gülen'in de aralarında olduğu 34 sanık hakkında silahlı terör örgütü kurarak hükümeti ortadan kaldırmaya teşebbüs etmek, siyasal ve askeri casusluk amacıyla gizli bilgileri ele geçirme ve kullanmak suçlarından dava açıldı.

Fetullahçı Terör Örgütü'nün, MİT Başkanı Hakan Fidan ve bazı MİT görevlilerine yönelik, 7 Şubat 2012'deki kumpasıyla ilgili soruşturma tamamlandı. "7 Şubat MİT Kumpası" iddianamesinde, şüpheliler arasında FETÖ elebaşı Gülen ile yargı, emniyet, MİT imamları, eski polisler ve bir gazeteci bulunuyor.

İddianamede kumpas öncesinde emniyet ve yargıdan sorumlu iki FETÖ'cü mahrem imamın Amerika'ya gittiği tespiti yer alıyor.

İddianamede FETÖ elebaşı Gülen'den doğrudan alınan talimat sonrası örgütün emniyet ve yargı imamlarının ülkeye geri dönüşlerinin akabinde Ankara Kızılcahamam'da toplantı tertip edildiği belirtildi.