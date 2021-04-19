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Son dakika: Gri pasaport soruşturmasında yeni gelişme: CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyelere uzandı

A Haber
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Giriş: 19.04.2021 14:07
Güncelleme:19.04.2021 14:10
Son dakika haberi... Belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti, HDP belediyelerine uzandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor" denildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.
Gri pasaport soruşturmasında yeni gelişme! GRİ PASAPORT SORUŞTURMASINDA YENİ GELİŞME!
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