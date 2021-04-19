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Son dakika: Gri pasaport soruşturmasında yeni gelişme: CHP, İYİ Parti ve HDP'li belediyelere uzandı
Son dakika haberi... Belediyelerce kamu görevlisi dışındakilere hizmet pasaportu sağlanmasına yönelik soruşturma, CHP, İyi Parti, HDP belediyelerine uzandı. İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Belediyeler aracılığıyla kamu görevlisi olmayan kişilere hizmet damgalı pasaport sağlanarak yurt dışına çıkış yapmalarına yönelik, 12 Mart tarihinde Bakanlığımızca başlatılan soruşturma genişletiliyor" denildi. Detayları A Haber muhabiri Mert Hacıalioğlu aktardı.