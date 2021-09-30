30 Eylül 2021, Perşembe
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Son dakika: Gri listedeki PKK'nın sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi
Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.