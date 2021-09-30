Son dakika: Gri listedeki PKK'nın sözde bölge sorumlusu etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından J-SİHA/İHA ve Hava Kuvvetleri destekli, Jandarma Komando ve JÖH birliklerince gerçekleştirilen operasyonda; 2 terörist silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmişti. Gri kategoride aranan Zagros Cudi kod adlı Mehdi Uysal olduğu tespit edildi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN