18 Mayıs 2022, Çarşamba
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Son dakika: Fuat Oktay'dan muhalefete Atatürk Havalimanı tepkisi
Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, muhalefetin Türkiye'nin en büyük millet bahçesi yapılacak olan Atatürk Havalimanı üzerinden yaptıkları algı operasyonuna dair açıklamalarda bulundu. Oktay, "Biz; uzay çalışmaları, veri madenciliği, 10 Unicorn hedefi diyoruz, muhalefet hala kafa olarak ilk çağda yaşıyor. Atatürk Havalimanı yeri, bir yeşil koridora dönüştürülüp milletin kullanımına sunulacak diye yaygara kopartıyorlar. Ülkenin gündemini değiştirmeye çalışıyorlar." dedi.