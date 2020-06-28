Son dakika: Fransız tarihçiden Macron’a sert tepki: Amatör bir tutum sergiliyor! Fransız halkı... |Video

Son dakika haberi... Libya'da darbeci Hafter güçlerine destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısa süre önce Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Fransız tarihçi Charles Saint-Prot, konu ile ilgili A Hhaber'e özel açıklamalarda bulundu. Fransız tarihçi Macron'un sözlerini sert bir şekilde eleştirdi ve "Amatör bir tutum sergiliyor! Fransız halkı Macron'u desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

Libya'da darbeci Hafter güçlerine destek veren Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısa süre önce Türkiye'yi hedef alan açıklamalarda bulunmuştu. Fransız tarihçi Charles Saint-Prot, konu ile ilgili A Hhaber'e özel açıklamalarda bulundu. Fransız tarihçi Macron'un sözlerini sert bir şekilde eleştirdi ve "Amatör bir tutum sergiliyor! Fransız halkı Macron'u desteklemiyor" ifadelerini kullandı.

- Fransa'nın Libya politikasını nasıl okumak gerekiyor?

HAFTER SONA ERDİ BUNU GÖRMEMİZ GEREK

Şu anda bu konuda tam bir karmaşa yaşanmakta ve bir amatörlük görülüyor. Yakın zamana kadar Paris, Serrac hükümetini tanıyordu bunu unutmamak lazım. Bu hükümet uluslararası topluluklar tarafından da tanınmakta. Dürüst olmam gerekirse kişisel olarak ben zayıf bir Avrupa diplomasisinin hayranı değilim. Ben Fransa'nın uluslararası çıkarlarının gözetilmesini savunuyorum. Libya'da Fransa'nın çıkarları Hafter'i desteklemekten geçmiyor. Bu çok açık ve de net. Fransa'nın öncelikleri anlaşılmıyor. Artık anlaşılmayan ve çok karmaşık olan Fransız dış diplomasinin sona ermesi gerekiyor. Hafter sona erdi artık bunu görmemiz lazım. Hafter'in yenilmesi çok iyi oldu çünkü bu kişi hiçbir şekilde diplomatik çözümü kabul etmedi ve sistematik olarak krizi harladı.

- Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, kısa süre önce Türkiye'nin Libya politikasını da açıkça hedef almaktan çekinmedi. Macron'un Türkiye'ye yönelik sözlerini nasıl değerlendiriyorsunuz?

FRANSA'NIN TÜRKİYE İLE İLİŞKİLERİNİ GELİŞTİRMELİ

Bence Fransa'nın siyasi durumu şu anda yönünü şaşırmış durumda. Hafter oyunun dışında kaldı. Hafter bitti, bunu unutmayalım. Macron ve dışişleri bakanı bence Libya sınavında sınıfta kaldılar. Şimdi, gerçekçi bir çözüm bulma vakti. Fransa'nın Türkiye'nin Libya'daki anlaşılabilir ve geçerli adımlarını lanetlemek yerine başka bir yaklaşımda bulunması gerekiyor. Macron sadece kendi aklında olan Avrupa imajı için adımlar atmamalı. Fransa dış politikada attığı adımları değiştirmeli ve Türkiye ile olan diplomatik ilişkilerini geliştirmeli. Türkiye ile Fransa arasında 16.Yüzyıldan bu yana iyi diplomatik ilişkiler var. Fransa'nın Türkiye ile işbirliği yapması gerekiyor.

Macron'un dış politikada attığı adımlar tepkileri de beraberinde getiriyor. Peki ülke içerisinde tüm bu gelişmeler nasıl yankılanıyor?

FRANSIZ HALKI MACRON'U DESTEKLEMİYOR

Fransa şu anda halkın hükümetin tamamen karşısında olduğu tek ülke olarak karşımıza çıkıyor. Diğer ülkelerdeki halklar kendi hükümetlerini destekliyorlar. Bu sağlık krizi süresince ve kendi hükümetlerinin ellerinden gelenin en iyisini yaptıklarını düşünüyorlar. Sadece ve sadece Fransa'da hükümeti destekleyenlerin sayısı çok düşük seviyede. Bu çok büyük bir problem çünkü bu adam ve onun hükümeti Fransız halkını desteklemiyor. Bu durum da Fransa'yı ve Fransa'nın dünyadaki rolünü kötü şekilde etkiliyor. Bence şu anda Fransa'nın herhangi bir dış politika stratejisi yok. Yani Macron ve Hükümetinin Fransa'yı temsil etmediğini net bir şekilde görmemiz gerekiyor.