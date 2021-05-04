Son dakika: Fransa ve Almanya’da “darbe” tartışması! Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne? A Haber'de değerlendirdiler

Son dakika haberi... Fransa, aralarında emekli generallerin de bulunduğu binlerce askerin imzaladığı ve Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'a ülkede iç savaş uyarısının yapıldığı e-bildiriyi tartışırken, Almanya'da da binlerce emekli askerin Telegram adlı mobil mesajlaşma uygulaması üzerinden biraraya gelerek, Berlin'de ayaklanma ve darbe planladıkları ortaya çıktı. Emekli askerlerin Avrupa’daki planı ne? A Haber Ankara Temsilcisi Murat Akgün ve Türk-Alman Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Enes Bayraklı, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

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