Son dakika: FETÖ'nün kumpas merkezi ortaya çıktı!

Son dakika haberine göre: İstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesince hazırlanan gerekçeli kararda İstihbarat Daire Başkanlığı C Şube Müdürü Ali Fuat Yılmazer tarafından gizli kurulan C-5 bürosunun nasıl oluşturulduğu ve hangi faaliyetlerde bulunduğu da deşifre edildi. Ergenekon, Balyoz, Zirve Yayınevi gibi benzeri kumpas operasyonlarının alt yapısı, 2006’dan itibaren FETÖ’cü Ali Fuat Yılmazer’in kurucusu olduğu ‘kumpas’ bürosunda hazırlandı.

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