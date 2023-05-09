09 Mayıs 2023, Salı
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Son dakika | Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan tutuklandı
Son dakika haberi... Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan paramiliter grupların zor kullanmasıyla tutuklandı. Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.