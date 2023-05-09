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Son dakika | Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan tutuklandı

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Giriş: 09.05.2023 15:05
Son dakika haberi... Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan paramiliter grupların zor kullanmasıyla tutuklandı. Han, koalisyon hükümeti erken seçim ilan etmediği gerekçesiyle 28 Ekim 2022'de Lahor'dan İslamabad'a yürüyüş başlatmıştı. Vezirabad'da 3 Kasım 2022'de konvoyuna ateş açılması sonucu Han, iki bacağından yaralanmıştı. Saldırıda bir kişi ölmüş, 13 kişi yaralanmıştı.
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