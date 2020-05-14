Son dakika: Muhalefetin erken seçim iddialarının perde arkasında ne var? Canlı yayında flaş sözler |Video

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu’nun darbe imaları… İyi Parti ve HDP arasındaki karşılıklı iddialar… CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nun Meclis’te grup kurmak isteyen partilere vekil desteği verebiliriz açıklamaları… Tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? Erken seçim olur mu? AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, MHP milletvekili Cemal Enginyurt ve Gazeteci Mahmut Övür A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun darbe imaları… İyi Parti ve HDP arasındaki karşılıklı iddialar… CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun Meclis'te grup kurmak isteyen partilere vekil desteği verebiliriz açıklamaları… Tüm bu yaşananlar ne anlama geliyor? Erken seçim olur mu? AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner, MHP milletvekili Cemal Enginyurt ve Gazeteci Mahmut Övür A Haber canlı yayınında değerlendirdi.

"YENİDEN BİR GEZİ…"

AK Parti eski milletvekili Mehmet Metiner; "Yenilen pehlivan güreşe doymaz. Korona sürecinde dünyaya örnek olan bir süreç yönetildi. Sayın Cumhurbaşkanımızın güvenilirlik katsayısı ortada… Son yapılan kamuoyu anketlerinde Cumhur İttifakı'nın oylarında ciddi bir artış var. Tüm bunlara rağmen muhalefet neden erken seçim istiyor? Erken seçimin olabileceğine ihtimal verdikleri için değil, siyasal bir krizi tetiklemeye çalışıyorlar. Sokağa taşınabilecek toplumsal muhalefet, Gezi benzeri bir hareketlilik hedefliyorlar. Erken seçim önerisi bu projenin bir önerisi…" ifadelerini kullandı.

Öte yandan Metiner erken seçim talebinde bulunan CHP'li ismin erken seçim çağrısına ise "Başkan Erdoğan seçimlerde partisinin üzerinde oy almış güçlü bir liderdir. Kendi uyduruk anketlere bakarak 'Cumhurbaşkanına halk desteği azaldı orada oturması meşru değildir. Seçime gidelim çıkısı anlamsızdır. O zaman Ekrem İmamoğlu'na ve Mansur Yavaş'a verilen oylarda da azalma var makyajları döküldü. Seçime mi gidelim?" ifadelerini kullandı.

"CANLI YAYINDA CHP'YE FLAŞ HDP ÇAĞRISI"

CHP'nin hükümete sürekli "Suriye'de, Libya'da Doğu Akdeniz'de ne işiniz var?" sorusu tepki gösteren Mehmet Metiner CHP yönetine canlı yayında çağrıda bulundu. CHP neden HDP'ye "Kandil'de ne işiniz var?" demiyor? CHP'den bu tavrı bekliyorum" dedi.

"İYİ PARTİ'NİN CHP İLE İTTİFAKI ZIMNEN HDP İLE İTTİFAKI ANLAMINA GELİR"

Metiner, İyi Parti ve HDP arasındaki iddialarla ilgili "İyi Parti, HDP ile bir ittifak yapmaz ama Millet İttifakı'nda CHP ile kurulan ittifak zımnen İyi Parti'nin HDP ile yaptığı ittifak anlamına gelir. Eğer Akşener'in HDP ile 'Memleket Masası'nda bile bir arada olamayız diyorsa CHP üzerinden Millet İttifakı'na monte edilen HDP ile hiçbir şekilde zımnende olsa yol arkadaşlığı yapmaması lazım." dedi.

"AKŞENER, SELAHATTİN DEMİRTAŞ'A ÖZGÜRLÜK İSTEDİ"

MHP milletvekili Cemal Enginyurt, 24 Haziran seçimleri akşamı İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in "HDP'nin Meclis'e girmesi iyi olmuştur. HEP Kürt sivil hareketinin siyasi temsilcisidir." sözlerini hatırlattı. Enginyurt, Akşener'in Selahattin Demirtaş'ın eşiyle fotoğraf vermesini ve terör suçundan tutuklu bulunan Selahattin Demirtaş'a özgürlük istediği sözlerini de anımsatarak samimi davranılmadığı söyledi.

"BABACAN, AHMET DAVUTOĞLU..."

Gazeteci Mahmut Övür A Haber canlı yayınında yaptığı açıklamada; "İşin arka planında başka bir siyaset mühendisliği yatıyor diye düşünüyorum işin doğrusu. Düne kadar İYİ Parti sesini çıkarmıyordu HDP ile ilgili hem de övgüler diziyor güzellemeler yağıyordu. Şimdi ne oldu da HDP, PKK'nın uzantısı haline geldi. Birkaç nedeni var ama öncelikle şunu söyleyeyim. Fotoğraf şunu gösteriyor Türkiye'de siyasetteki problemin halen muhalefette olduğunu gösteriyor. Başta CHP olmak üzere İYİ Parti sonra yanına eklenenler yeni umut bağlananlar Babacan olsun Ahmet Davutoğlu olsun hiç birisinin hem tek başına hem bir bütün olarak topluma umut veren yeni dünyayı anlayabilen herhangi bir açıklamaları siyaset üretimleri yok. Ben işin buradan kaynaklandığına inanıyorum. Hepsi acaba bir atraksiyon yapabilir miyiz derdine düşmüşler. O yüzden de böyle gelgitler yaşanıyor. Bundan birkaç ay önce Cumhurbaşkanı "Türkiye ittifakı" fikrini ortaya atarken ya da buna benzer milli meselelerde muhalefet de destek versin derken şimdi geldiğimiz noktada "Memleket Meselesi" masası oluşturalım gibi bir yere geldik. Muhalefete düşen görev Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı bu ulusal meselelerde gerçekten kendi siyasetini ortaya koymak." ifadelerini kullandı.