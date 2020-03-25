25 Mart 2020, Çarşamba
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
25.03.2020

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ar-Ge tamam! Seri üretimine başlıyoruz... | VİDEO

Son dakika haberine göre; Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, "Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz." dedi. SON DAKİKA HABERİ: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlanacağını duyurdu.Dönmez, Twitter hesabından paylaştığı mesajda, Kovid-19 önlemleri kapsamında enerjide kesintisiz hizmet için atılan adımları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a arz ettiklerini belirtti.

"AR-GE TAMAM! SERİ ÜRETİM BAŞLIYOR"

Bakan Dönmez, "Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla, Ar-Ge çalışmasını tamamladığımız bor katkılı el dezenfektanının seri üretimine başlıyoruz. En kısa zamanda vatandaşlarımızın hizmetine sunacağız." ifadelerini kullandı.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan AHABER veya ahaber.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ar-Ge tamam! Seri üretimine başlıyoruz... | VİDEO
Son dakika: Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez: Ar-Ge tamam! Seri üretimine başlıyoruz... | VİDEO
Provokatif paylaşımlara operasyon!
Provokatif paylaşımlara operasyon!
Okul tatili uzayacak mı?
Okul tatili uzayacak mı?
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Corona virüs Covid-19 açıklaması: 32 vatandaşımız vefat etti | VİDEO
Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'ndan Corona virüs (Covid-19) açıklaması: 32 vatandaşımız vefat etti | VİDEO
Başkan Erdoğan telekonferansta bakanlara önerilerde bulundu
Başkan Erdoğan telekonferansta bakanlara önerilerde bulundu
Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü
Başkan Erdoğan, bakanlarla telekonferans üzerinden görüştü
2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi!
2 bin 721 öğrenci Türkiye'ye getirildi!
Türkiye'deki 90 bin caminin minarelerinden dualar yükseldi! İşte okunan dua
Türkiye'deki 90 bin caminin minarelerinden dualar yükseldi! İşte okunan dua
Türkiye koronavirüse karşı ellerini semaya açtı!
Türkiye koronavirüse karşı ellerini semaya açtı!
MSB'de COMMER oluşturuldu!
MSB'de (COMMER) oluşturuldu!
AK Parti'den koronavirüse karşı ''inanırsak yaparız'' mesajı!
AK Parti'den koronavirüse karşı ''inanırsak yaparız'' mesajı!
Başkan Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi
Başkan Erdoğan, partisinin İstanbul teşkilatıyla video konferans gerçekleştirdi
Daha Fazla Video Göster