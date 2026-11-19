Kafr Kasım'da işgalci zulmü! 8 Filistinliyi aracıyla ezip yaraladı: "Kasıtlı bir terör eylemi"

İsrail'in merkezindeki Arap kenti Kafr Kasım'da dün akşam saatlerinde İsrailli bir yerleşimci, düğün salonundan çıkan 4 kadının da aralarında bulunduğu 8 Filistinliyi farklı noktalarda aracını aşırı hızla üzerlerine sürerek kasıtlı olarak ezdi ve yaraladı. Saldırının ardından kaçan şahsa yönelik İsrail polisi bir şüpheliyi gözaltına alıp soruşturma başlatırken; Kafr Kasım Halk Komitesi Başkanı Saed Issa, olayın İsrailli siyasetçiler ve medyanın Araplara yönelik hedef gösterici nefret söylemlerinin sonucunda gerçekleşen "kasıtlı bir terör eylemi" olduğunu açıkladı.