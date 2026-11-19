Kafr Kasım'da işgalci zulmü! 8 Filistinliyi aracıyla ezip yaraladı: "Kasıtlı bir terör eylemi"
İsrail'in merkezindeki Arap kenti Kafr Kasım'da dün akşam saatlerinde İsrailli bir yerleşimci, düğün salonundan çıkan 4 kadının da aralarında bulunduğu 8 Filistinliyi farklı noktalarda aracını aşırı hızla üzerlerine sürerek kasıtlı olarak ezdi ve yaraladı. Saldırının ardından kaçan şahsa yönelik İsrail polisi bir şüpheliyi gözaltına alıp soruşturma başlatırken; Kafr Kasım Halk Komitesi Başkanı Saed Issa, olayın İsrailli siyasetçiler ve medyanın Araplara yönelik hedef gösterici nefret söylemlerinin sonucunda gerçekleşen "kasıtlı bir terör eylemi" olduğunu açıkladı.
Büşra ArgaEditör
Büşra Arga ahaberinternet@ahaber.com.tr