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Son dakika: Diyarbakır'da PKK'nın sözde 'zindan' yapılanmasına darbe | Video

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Giriş: 11.06.2020 11:39
Diyarbakır’da terör örgütü PKK/KCK’nın sözde 'zindan' yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon oluşumuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 22 şüpheli gözaltına alındı.

Terör örgütü PKK'nın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesine ve örgüt mensuplarının yakalanmalarına yönelik olarak Diyarbakır İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma gerçekleştirildi.

22 GÖZALTI VAR

PKK/KCK terör örgütünün sözde zindan yapılanması olarak nitelendirdiği cezaevi iç, dış koordinasyon yapılanması ile ilgili sorumlu, üye olarak eylem ve faaliyetlerde bulundukları şeklinde haklarında bilgiler elde edilen şahıslara yönelik, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında 9 Haziran Diyarbakır merkezli toplam 2 ilde 36 adreste gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda 22 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

OPERASYONDA ELE GEÇİRİLENLER

Aramalarda 1 adet tabanca, 1 adet yarı otomatik tüfek ve buna ait 51 adet fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Zanlıların emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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