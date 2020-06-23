Son dakika: Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş'tan 5 vakit namaz açıklaması |Video

Son dakika haberi; Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde 5 vakit namazı cemaatle birlikte kılınması önlem amaçlı yasaklanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş bu yasakla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bir açıklama yayınladı. Erbaş açıklamasında, maske ve mesafe kurallarına uyularak yarından (24 Haziran Çarşamba) itibaren tüm vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınabileceğini duyurdu.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında camilerde 5 vakit namazı cemaatle birlikte kılınması önlem amaçlı yasaklanmıştı. Diyanet İşleri Başkanı Prof. Ali Erbaş bu yasakla ilgili sosyal medya hesabı üzerinde bir açıklama yayınladı.

Erbaş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Camilerimizi cuma ve öğle-ikindi vakitlerinde cemaatle namaza açmıştık. Yarın sabahtan itibaren maske ve mesafeye dikkat ederek sabah, akşam ve yatsı vakitlerinde de cemaatle namaza açıyoruz. Rabbim ibadetlerimizi kabul etsin." ifadelerini kullandı.