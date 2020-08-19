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Son dakika: Dışişleri Bakanlığından Mali açıklaması

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Giriş: 19.08.2020 11:18
Son dakika haberi... Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Mali’de darbe sonucu Cumhurbaşkanı Keita’nın istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz" ifadelerine yer verildi.

Mali'nin başkenti Bamako yakınlarındaki Kati garnizonuna dün akşam saatlerinde darbe girişimi yapan askerler tarafından getirilen ve alıkonulan Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita, devlet televizyonundan kısa bir konuşma yaparak istifa ettiğini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Keita, Başbakan Boubou Cisse ve diğer üst düzey hükümet yetkilileri, Mayıs ayından bu yana kitlesel protestolarla uğraşan ülkede darbe girişimini yapan askerler tarafından dün alıkonuldu. Keita, dün akşam saatlerinde devlet televizyonuna çıkarak istifa ettiğini açıkladı. Mali parlamentosunu ve hükümeti de feshettiğini açıklayan Cumhurbaşkanı Keita, "İktidarda kalmak için kan dökülmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

ORDU İKİYE BÖLÜNDÜ
Bamako yakınlarında bulunan Kati garnizonunda sabah saatlerinde hareketlilik yaşanmış ve askeri araçlar başkente doğru ilerlemişti. Ordunun isyancı askerler ve Keita emriyle hareket edenler olarak ikiye ayrıldığı ve çatışma sesleri geldiği açıklanmıştı.

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Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada "Mali'de 18 Ağustos 2020 günü Silahlı Kuvvetler içerisindeki bir grup tarafından yapılan darbe sonucu Cumhurbaşkanı İbrahim Boubacar Keita'nın parlamento ve hükümeti feshederek istifa etmeye zorlanmasını derin endişe ve üzüntüyle karşılıyoruz." ifadelerine yer verildi.

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