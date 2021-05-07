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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den flaş açıklamalar

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Giriş: 07.05.2021 20:02
Güncelleme:07.05.2021 20:06
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara’da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi. Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi. Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ankara'da Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ile ortak basın toplantısı düzenledi.

"DESTEĞE HAZIRIZ"

Açıklamalarında önemli hususlara değinen Bakan Çavuşoğlu, İsrail'in Doğu Kudüs'te yasa dışı yerleşim yerleri açma yönündeki adımlarından vazgeçmesini istedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Filistin'de seçimlerin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için her türlü desteği vermeye hazır olduklarını söyledi.

İSRAİL'İN FİLİSTİNLİLERE YÖNELİK ARTAN BASKILARI VE SEÇİM

Çavuşoğlu şöyle konuştu,

"Seçim süreçleri önemli bir boyuttur. Seçim tarihi açıklandığında bu seçimin uluslararası standartlarda gerçekleşmesi için Filistin'in nasıl ihtiyacı varsa sağlamaya hazırız. Her türlü desteği vereceğimizi daha önce de söylemiştik."

MISIR İLE YENİ DÖNEM

Mevlüt Çavuşoğlu "Bu ilişkileri derinleştirerek genişletme arzusundayız" ifadelerine yer verdi.

Bakan Çavuşoğlu şunları söyledi;

"Toplantıların pozitif atmosferde geçtiğini anlıyoruz. Bölgesel konularda da görüş alışverişi yapıldı. Karşılıklı herhangi bir belge ya da şart koşma gibi bir şey olmadı. Ön görüşmeden sonra bundan sonra hangi adım atılacağını iki taraf da değerlendirecek. Elbette bu süreçte önce istihbaratlarımız görüştü, Bakanlıklarımız devreye girdi. Dışişleri Bakanları düzeyinde de görüşmeyi gerçekleştirebiliriz. İlişkilerimizin en az düzeyde olduğu dönemde bile Mısır'ın önemi ortada; ama Filistin için önemini her zaman vurguladık. Mısır ile ilişkilerimizin normalleşmesi demek Filistin'e vereceğimiz desteğin daha iyi koordine edilmesi demektir."

ÜST DÜZEY GÖRÜŞME SİNYALİ

Çavuşoğlu, "Mısır'la Dışişleri Bakanları düzeyinde bir görüşmeyi gerçekleştirebiliriz" şeklinde konuştu.

TÜRKİYE'YE ÇAĞRI! "HERKESTEN ÖNCE GELİN"

Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki ise "Türkiye, Filistin halkına destek konusunda herkesten önce gelmektedir" dedi.

Öte yandan Maliki, Filistin'de seçimlerin yapılabilmesi için uluslararası toplumun İsrail'e baskı uygulamasını istedi.

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SON DAKİKA: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Filistin Dışişleri Bakanı Riyad el-Maliki'den flaş açıklamalar
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