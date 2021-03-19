Son dakika: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile İranlı mevkidaşı Cevad Zarif arasında kritik görüşme

Son dakika haberi... Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İranlı mevkidaşı Cevad Zarif ile bir araya geldi. Dolmabahçe'deki kritik görüşmede Türkiye-İran ikili ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulunulması öngörülüyor. Detayları A Haber muhabiri Çağdaş Evren Şenlik aktardı.

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