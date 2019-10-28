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28.10.2019

Son dakika: Deprem uzmanından İzmir için korkutan açıklama |Video

İstanbul'da geçtiğim ay içerisinde Silivri açıklarında yaşanan depremler, bir kez daha "depreme karşı hazır mıyız?" sorusunu akıllara getirdi. Herkes İstanbul'a dikkatlerini yoğunlaşmışken Prof. Dr. Hasan Sözbilir'de İzmirlileri korkutan bir açıklama geldi. Sözbilir, "İzmir, İstanbul'a göre biraz daha tehlikeli. İzmir'de 330 yıldır yıkıcı deprem olmuyor. Doğrudan kent merkezinden geçen 17 fay var. Çalışmaların hızlı bir şekilde başlatılması gerekiyor." ifadelerini kullandı.

Prof. Dr. Hasan Sözbilir, herkesin olası İstanbul depremini konuştuğunu ancak İzmir'deki 17 fayın geçmişlerinin çok az bilindiğini belirterek, çalışmaların hızlı bir şekilde başlaması gerektiğini söyledi.

"İZMİR'DE 6 VE 7.2 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREMLER OLABİLİR"

Birinci derecede deprem bölgesindeki İzmir'de 17 aktif fay bulunuyor. Deprem üretme potansiyeline sahip olan bu faylar, kent merkezinden geçiyor. Tüm bu riskleri göz önünde bulunduran Dokuz Eylül Üniversitesi (DEÜ) Deprem Araştırma Merkezi Müdürlüğü (DAUM), olası deprem tehlikesine karşı 10 farklı senaryo üzerinden deprem master planı hazırlamak için çalışma başlattı. Yapılacak çalışmalarla, 6 ve 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyeline sahip olan fayların oluşturacağı zararların en aza indirilmesi hedefleniyor.

Çok sayıda aktif fayın bulunduğu, birinci derecede deprem bölgesinde yer alan İzmir'de deprem risklinin yüksek olduğu kentlerden. İzmir'de bazıları 6 ile 7.2 büyüklüğünde deprem üretme potansiyele sahip 17 aktif fay bulunuyor. DEÜ DAUM, olası deprem tehlikesine karşı 10 farklı senaryo üzerinden deprem master planı hazırlamak için çalışma başlattı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, İzmir'de gelecekte deprem üretmesi beklenen 17 fayın, 10 farklı bölgede yer aldığını, fayların bulunduğu kimi havzaların belli yerlerinde çürük zeminlerin bulunduğunu aktardı.

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