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Son dakika: Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu! 34 şüpheli hakkında gözaltı kararı

A Haber
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Giriş: 02.04.2021 09:05
Güncelleme:02.04.2021 09:08
Son dakika haberi...Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı yapılanmasına ilişkin soruşturma kapsamında 34 kişi hakkında gözaltı kararı verdi. Detayları A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.
FETÖnün TSK yapılanmasına operasyon! FETÖ'NÜN TSK YAPILANMASINA OPERASYON!
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Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu
Deniz Kuvvetleri’nde FETÖ operasyonu
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