Son dakika: Darp edilen kadını kurtaran Kadir Şeker beraat edecek mi? Canlı yayında flaş Emine Bulut detayı... | VİDEO

Son dakika haberi: Türkiye, geçen hafta çarşamba günü Konya'da gerçekleşen cinayeti konuşuyor. 20 yaşındaki Kadir Şeker, bir kadına şiddette bulunan Özgür Duran isimli kişiye müdahale etti. Müdahalenin ardından Özgür Duran, Kadir Şeker'e saldırdı. Kadir Şeker ile yerde dakikalarca boğuşan Özgür Duran, Şeker'in canına kast etti. Boğuşma sırasında nefessiz kalmak üzere olan Kadir Şeker, meyve soyduğu bıçağı cebinden çıkararak can havli ile Duran'a salladı. Kalbine isabet eden bıçakla yığılan Özgür Duran olay yerinde hayatını kaybetti. Amacı bir kadını şiddetten korumak olan Kadir Şeker önce gözaltına alındı, daha sonra ise tutuklandı. Türkiye ise Kadir'in beraat etmesi gerektiğini savundu. A Haber canlı yayınında çok önemli açıklamalarda bulunan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, Emine Bulut cinayetini örnek gösterdi, beraatin gerekliliklerini madde madde anlattı. İşte Türkiye'nin konuştuğu cinayet ile ilgili tüm detaylar...

Yer: Konya! Kadir Şeker, henüz 20 yaşında... Teyzesinin evine gitmek için yürüdüğü parkta bir kadına şiddet uygulandığını gören Kadir kayıtsız kalamadı. Olaya hemen müdahale eden genç olası bir cinayeti önledi ama bir başka cinayetin de aktörü oldu. Özgür Duran ile boğuşarak ölümü göze alan Kadir, yanındaki meyve bıçağını can havli ile sallayarak saldıganı yaraladı. Yaralanan saldırgan olay yerinde hayatını kaybetti. Kadir ise teyzesinin evinde gözaltına alındı. Olayın medyada yer almasının ardından sosyal medyada Kadir'e destek mesajları yağdı. Bu cinayet ile beraat ve meşru müdafaa tartışmaları başladı. Bir kesim meşru müdafaa hakkını savunurken, diğer kesim ise bıçağı neden Kadir'in üstünde bulunduğunu tartıştı. Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu A Haber'de çok önemli açıklamalarda bulundu. Meşru müdafaa ile ilgili tartışmalara son noktayı koydu. Emine Bulut örneği dikkat çekti...

MEŞRU MÜDAFAA NEDİR?

Meşru müdafaa hakkında değerlendirmelerde bulunan Avukat Pınar Hacıbektaşoğlu, "Meşru müdafaa büyük bir tehdit ve saldırı anında kendini korumak için yapacağın karşı hamledir. Bir başka deyiş ile suçun yasal zemindeki halidir. Bu durumda beraat kararı veriliyor" dedi.

MEŞRU MÜDAFAA OLARAK DEĞERLENDİRİLECEK Mİ?

Sözlerine cinayeti değerlendirerek devam eden Bektaşoğlu, "Kadir burada kendisine tehdit görmese de, TK'nın 25.maddesindeki başkasının tehdit altında olması hakkından yararlanacak. Müdahale etmese muhtemel bir cinayet olacaktı. Kadir'in müdahalesi bir kadını ölümden kurtardı. Üstelik saldırgan Kadir'e de müdahale ediyor. Kadir tamamen meşru müdafaada bulunuyor. Beraat edecektir." diye konuştu

DİKKAT ÇEKEN EMİNE BULUT DETAYI

Kadir'in serbest kalması gerektiğini ifade eden Avukat Bektaşoğlu, "Kadına şiddetin en büyük örneklerinden biri Emine Bulut olayıydı. Emine Bulut çocuklarının gözü önünde katledildi. Çocukları feryat etti. Biz orada neye kızdık? Neden bu kadar duyarsızız, müdahale etmedik? Neden kayıt yaptık ama olayı önlemedik? Kadir burada bir kadının hayatını kurtardı. Olası bir Emine Bulut vakasını önledi. İşte bu nedenle beraat edecektir." diye konuştu.

OLAY CANLANDIRILACAK

Kadir'in cinayeti nasıl işlediğini yerinde görmek isteyen savcı, olayın y��andığı parkta incelemelerde bulunacak. Polis nezaretinde geç saatlerde olay Kadir Şeker'in katılımı ile canlandırılacak.