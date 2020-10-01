Son dakika: Dağlık Karabağ Operasyonu’nda 5.gün! Bölgede son gelişmeler neler? A Haber sıcak noktada

Son dakika haberi... Azerbaycan Ermenistan mevzilerini Toşka-u füzesi ile vuruyor. Kamikaze dronlar Ermenistan ordusuna ağır kayıp verdiriyor. A Haber ekibi sıcak noktada son gelişmeleri takip ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, Berde kentinden detayları anlattı.

Azerbaycan Ermenistan mevzilerini Toşka-u füzesi ile vuruyor. Kamikaze dronlar Ermenistan ordusuna ağır kayıp verdiriyor. A Haber ekibi sıcak noktada son gelişmeleri takip ediyor. A Haber yurt haberler müdürü Kerim Ulak, Berde kentinden detayları anlattı.

Sivil ve askerler için şehirlerin birçok noktasında çeşmeler oluşturulmuş durumda.

ERMENİSTAN PROVOKASYON PEŞİNDE

Ermenistan eski tatbikat görüntülerini sosyal medyaya servis ediyor.