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Son dakika: Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi!

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Giriş: 30.12.2020 06:02
Güncelleme:30.12.2020 06:05
Son dakika haberi... Çin'den sipariş edilen 3 milyon doz Sinovac aşısını taşıyan uçak Ankara Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı. Aşıların Ankara'ya ulaşmasının ardından açıklamada bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, ''14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı GM koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız.'' dedi.
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi!
Çin'den sipariş edilen Kovid-19 aşıları Ankara'ya geldi!
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