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CHP'li Özgür Özel'den skandal sözler! Diyanet İşleri Başkanlığı'nı hedef aldı

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Giriş: 29.12.2021 21:22
Güncelleme:29.12.2021 21:34
Son dakika haberi: CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Diyanet ile ilgili tartışılacak açıklamalarda bulundu. "Ortaçağ zihniyeti'' ifadesini kullandı. Meclis'te düzenlediği basın toplantısında konuşan Özel'in "Anadolu Müslümanlığı" tanımı da tepki çekti.

CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel yine Diyanet'i hedef aldı. ''Ortaçağ zihniyeti'' ifadesini kullandı.

Özel, "Bir orta çağ zihniyetine yönelmenin bunu kurumsallaştırmaya çalışmamın ne bu cumhuriyete ne bu millete faydası var ne anayasaya uygunluğu var. Yola dininin ve kininin sahibi kindar nesil diye çıkarsan okuduğunu anlamaz tabi." ifadelerini kullandı.

CHP'li Özel Meclis'te düzenlediği basın toplantısında kurduğu bu cümleler sonrası "Anadolu Müslümanlığı'' tanımı ile tartışılacak açıklamalara imza attı. Özel, "Yılbaşı gecesi ailesi ile birlikte içeceği iki kadeh içkiyi günah saymayan bir Anadolu Müslümanlığı var. Onun günahına katlanıp bu ritüle yaşayan bir Anadolu Müslümanlığı var." dedi.

AK Parti milletvekillerinin Meclis kürsündeki konuşmaları da Özel'i rahatsız etti.

CHP'Lİ ÖZEL'E BAKAN NEBATİ'DEN YALANLAMA

Öte yandan Özel, "Geminin kaptanının kaptanlık belgesi yok. Geminin kaptanının ehliyeti yok tecrübesi yok." sözleriyle Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin ekonomi eğitimi almadığını iddiasını bir kez daha gündeme getirdi.

Ancak iddiayı Bakan Nebati "İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi mezunuyum maliye politikları ve kamu maliyesi derslerini çok saygı duyduğum, önem verdiğim her görüdüğümde keyfimi yerine getiren çok değerli bir hocadan aldım. CHP Meclis Üyesi Burhan Şenatalardan ondan öğrendim" sözleriyle bizzat genel kurulda yalanlamıştı.

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