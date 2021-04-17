Son dakika | CHP'li İlhan Kesici partisinin yalanını gözler önüne serdi: "128 milyar dolar kaybolmadı"

Son dakika haberi... Türkiye'nin gündemini aylardır '128 milyar dolar kayboldu' yalanıyla meşgul eden CHP, hükümet ve yetkili isimler tarafından verilen hiçbiri yanıtı kabul etmeyerek, aslı olmayan iddialarını sürdürdü. Partisinin 'kayıp rezerv' yalanını CHP İstanbul milletvekili İlhan Kesici gözler önüne serdi. Halk TV'ye konuk olan CHP'li Kesici'nin 128 milyar dolar sözleri, hükümetin verdiği cevapla aynı oldu. Kendi partisinin asılsız iddialarını çürüten Kesici programda "Merkez Bankası bilançosundan bakarsınız rakamlar ne yapıyor, nereye gider nereden gelir. Bir kere şunu söyleyeyim: Kaybolmaz! Girersiniz Merkez Bankası bilançosuna, okumayın bilen insanlar açarlar internet sayfasını, dolar alımı satımı nasıl olmuş, ne zaman olmuş, kaçtan almış, kaçtan satmış görülür. Her iş kayıt altındadır. Devletin kayıtlarında vardır." dedi.