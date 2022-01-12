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Son dakika: Çanakkale Köprüsü'nden özel yayın | Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?

A Haber
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Giriş: 12.01.2022 10:48
Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde asfaltlama çalışması tamamlandı. A Haber muhabiri Vedat Sezer araçla gişelerden geçti. İşte o özel görüntüler...
Çanakkale Köprüsünden özel yayın ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NDEN ÖZEL YAYIN
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Çanakkale Köprüsü’nden özel yayın
Çanakkale Köprüsü'nden özel yayın
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