12 Ocak 2022, Çarşamba
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Son dakika: Çanakkale Köprüsü'nden özel yayın | Çanakkale Köprüsü ne zaman açılacak?
Çanakkale Boğazı'nı 6 dakikada geçilebilme imkanı sunacak 1915 Çanakkale Köprüsü'nde asfaltlama çalışması tamamlandı. A Haber muhabiri Vedat Sezer araçla gişelerden geçti. İşte o özel görüntüler...