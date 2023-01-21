Son dakika: Bursa'ya 42 milyarlık dev yatırım! Başkan Erdoğan'dan toplu açılış töreninde önemli açıklamalar | Kuraklıkla mücadele mesajı

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bursa Gemlik Büyükkumla Barajı, Bursa Bölge İdare Mahkemesi Hizmet Binası, Dağyenice Doğal Yaşam Turizm Kompleksi ve Yapımı Tamamlanan Diğer Projelerin Toplu Açılış Töreni'nde önemli mesajlar verdi. 42 milyarlık yatırımların açılışının yapıldığı törene 120 bini aşkın vatandaşın katıldığını duyuran Başkan Erdoğan, "Bandırma-Bursa-Osmaneli Hızlı Tren Hattı'nı 2025 yılında hizmete açmayı planlıyoruz." dedi. Kuraklıkla mücadele mesajı veren Erdoğan, "Soruyorlar, çare ne? Çare işte bizim de yaptığımız gibi baraj, baraj, baraj. Eğer bu barajlarınız olmazsa kuraklıkla mücadele edemezsiniz." ifadelerini kullandı..

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