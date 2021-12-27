27 Aralık 2021, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: BDDK harekete geçti! Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu

Son dakika: BDDK harekete geçti! Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 27.12.2021 19:56
Güncelleme:27.12.2021 19:57
Son dakika haberine göre Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulundu. İYİ Partili Durmuş Yılmaz'ın "Bu bir alım fırsatıdır. Bence kaldığı yerden bu iş devam edecektir" sözlerine Başkan Recep Tayyip Erdoğan da tepki göstermişti. Başkan Erdoğan ,"Merkez Bankası'na zarar veren açıklamalar yapamazsınız. Merkez Bankası'nda geçmişte başkanlık yapmış olan zat, o suçu işlemiştir. Cezalarını çekecekler. Bunun bedelini ödeyecekler." dedi. Bu gelişme sonrası BDDK'dan bir açıklama daha geldi ve suç duyurusunda bulunulanların sayısı 26'ya çıktı. İşte o isimler...
Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu
Durmuş Yılmaz ve 25 kişi hakkında suç duyurusu
İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull!
İngilizlerin canavarlaştırdığı köpek: Pitbull!
FETÖ’cü Semih Terzi’nin eşi cezaevine götürüldü
FETÖ'cü Semih Terzi'nin eşi cezaevine götürüldü
Terörist istihdamı! Ne yapmaya çalışıyor?
Terörist istihdamı! Ne yapmaya çalışıyor?
Ukrayna’dan Bayraktar TB2 açıklaması!
Ukrayna’dan Bayraktar TB2 açıklaması!
Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı!
Başkan Erdoğan hikayesini gözleri dolarak anlattı!
Dev proje! Ne zaman hizmete girecek?
Dev proje! Ne zaman hizmete girecek?
PKK’dan hapse giren işe alınmış!
PKK'dan hapse giren işe alınmış!
Ankara’da ulaşıma zam hazırlığı
Ankara'da ulaşıma zam hazırlığı
Kandil’den emir gelse o işçiler ne yapar?
Kandil’den emir gelse o işçiler ne yapar?
CHP Genel Merkezi’ne gitti!
CHP Genel Merkezi'ne gitti!
Eski Türkiye’nin kara lekesi!
Eski Türkiye’nin kara lekesi!
Daha Fazla Video Göster