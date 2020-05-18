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Son dakika: Bayramda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Kabine toplantısında gündem bayram tatili! Gözler Başkan Erdoğan'da... |Video

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Giriş: 18.05.2020 08:57
Son dakika haberi...Cumhurbaşkanlığı kabinesinin bugünkü toplantısında dört günlük bayram tatilinde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanıp uygulanmayacağı ve bayram sonrası seyahat yasağının kaldırılıp kaldırılmayacağının karara bağlanması bekleniyor. Koronavirüs salgını sonrası atılacak normalleşme adımlarını Başkan Recep Tayyip Erdoğan açıklayacak...

Başkan Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bugün telekonferans yöntemiyle 8'inci kez gerçekleşecek Kabine toplantısında normalleşme süreci ile ilgili yeni kararlar alınacak.

Başkan Erdoğan, daha önce koronavirüs tedbirlerine tam uyulması durumunda "Ramazan'ın ardından çifte bayram yaşayacağız" açıklaması yapmıştı.

Bugünkü toplantıda geçtiğimiz hafta açılan AVM'lerdeki bir haftalık uygulamalar, 65 yaş üstü vatandaşlar ile 20 yaş altı gençler ve çocuklar için uygulanan sokağa çıkma izinlerinin uygulanmasına dair konular değerlendirilecek

Seyahat yasağının kaldırıldığı 16 büyükşehirde duruma ilişkin İçişleri Bakanı Süleyman Soylu bilgilendirme yapacak.

Aynı zamanda seyahat yasağının uygulandığı 14 büyükşehir ve Zonguldak'taki durum da toplantıda değerlendirilecek.

SEYAHAT YASAĞININ KALKACAĞI TARİH
Seyahat yasağının 28 Mayıs itibariyle tamamen kaldırılabileceği ya da sadece birkaç ilde uygulanabileceği ifade ediliyor.

İlk etapta özel araçla seyahatten ziyade uçak, tren, otobüslerde kontrollü olarak seyahat edilmesi yönünde adım atılabileceği de değerlendiriliyor.

Kabinede tüm bu konular değerlendirilerek seyahat yasakları konusunda bir karar verilecek.

BAYRAMDA 4 GÜNLÜK YASAK
Toplantıda önümüzdeki hafta bayramda uygulanacak sokağa çıkma kısıtlaması da gündeme gelecek.

Sosyal mesafenin korunmayacağı endişesi ve Bilim Kurulu'nun uyarısıyla büyükşehirlerde Ramazan Bayramı'nda dört günlük sokağa çıkma yasağı kararının alınması bekleniyor.

Ramazan Bayramı arifesine denk gelen 23 Mayıs Cumartesi gününden başlayarak 24, 25, 26 Mayıs tarihlerinde sokağa çıkma kısıtlaması kararı alınmasına kesin gözüyle bakılıyor.

Toplantıda özellikle bayram sonrası hareketlenmeye başlaması beklenen turizm sezonu ve tatil bölgelerinde alınacak tedbirler de ele alınacak.

Kabinede ayrıca ekonomideki veriler ve tablolar da değerlendirilecek ve atılması gereken adımlar varsa açıklanacak.

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