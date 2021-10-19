19 Ekim 2021, Salı
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Son dakika: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'dan "Küresel Sistem" mesajı: Mevcut sistem adalet üretmiyor
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, TRT World Forum 2021'e video mesaj gönderdi. Başkan Erdoğan yaptığı açıklamada, "İslam aleminin söz hakkının olmadığı, Afrika'nın, Latin Amerika'nın, Güney Asya'nın taleplerinin dikkate alınmadığı sadece gücü elinde bulunduran 5 ülkenin çıkarlarının gözetildiği bu sistemin halihazırdaki yapısıyla devam etmesi mümkün değildir." ifadelerine yer verdi.