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Son dakika: Gara’dan sonra hedef Kandil mi? Gara’nın stratejik önemi ne? Uzman isim A Haber'de anlattı

A Haber
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Giriş: 12.02.2021 16:57
Son dakika haberi... Gara'ya 40 savaş uçağıyla harekat düzenleniyor. 33 terörist etkisiz hale getirildi 50 hedef vuruldu. Savaş uçakları havadan komandolar karadan vuruyor. Peki Gara'nın stratejik önemi ne? Gara harekatı Sincar'a da uzar mı? Gara harekatı Kandil provası mı? Bölgede ne kadar PKK'lı terörist var? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Gara'ya 40 savaş uçağıyla harekat düzenleniyor. 33 terörist etkisiz hale getirildi 50 hedef vuruldu. Savaş uçakları havadan komandolar karadan vuruyor. Peki Gara'nın stratejik önemi ne? Gara harekatı Sincar'a da uzar mı? Gara harekatı Kandil provası mı? Bölgede ne kadar PKK'lı terörist var? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör A Haber canlı yayınında anlattı.

Tör, "Kandil onların ana karargahlarından bir tanesi ama Suriye coğrafyasına uzanan hatta Gara'yı da ara ara ellerinde bulundurmak zorundalar." dedi.

Son dakika: Garada PKKya ağır darbe! Terör ve güvenlik uzmanı Coşkun Başbuğ A Haberde değerlendirdi: Bir destan daha! SON DAKİKA: GARA'DA PKK'YA AĞIR DARBE! TERÖR VE GÜVENLİK UZMANI COŞKUN BAŞBUĞ A HABER'DE DEĞERLENDİRDİ: BİR DESTAN DAHA!
Son dakika: Pençe Kartal-2 Harekatı başarıyla devam ediyor! 33 terörist etkisiz hale getirildi SON DAKİKA: PENÇE KARTAL-2 HAREKATI BAŞARIYLA DEVAM EDİYOR! 33 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
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