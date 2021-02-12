Son dakika: Gara’dan sonra hedef Kandil mi? Gara’nın stratejik önemi ne? Uzman isim A Haber'de anlattı

Son dakika haberi... Gara'ya 40 savaş uçağıyla harekat düzenleniyor. 33 terörist etkisiz hale getirildi 50 hedef vuruldu. Savaş uçakları havadan komandolar karadan vuruyor. Peki Gara'nın stratejik önemi ne? Gara harekatı Sincar'a da uzar mı? Gara harekatı Kandil provası mı? Bölgede ne kadar PKK'lı terörist var? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör A Haber canlı yayınında anlattı.

Son dakika haberi... Gara'ya 40 savaş uçağıyla harekat düzenleniyor. 33 terörist etkisiz hale getirildi 50 hedef vuruldu. Savaş uçakları havadan komandolar karadan vuruyor. Peki Gara'nın stratejik önemi ne? Gara harekatı Sincar'a da uzar mı? Gara harekatı Kandil provası mı? Bölgede ne kadar PKK'lı terörist var? Emekli Tuğgeneral Dr. Özgür Tör A Haber canlı yayınında anlattı.

Tör, "Kandil onların ana karargahlarından bir tanesi ama Suriye coğrafyasına uzanan hatta Gara'yı da ara ara ellerinde bulundurmak zorundalar." dedi.