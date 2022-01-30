30 Ocak 2022, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da flaş açıklamalar: Son terörist ölünceye kadar...

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da flaş açıklamalar: Son terörist ölünceye kadar...

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.01.2022 18:34
Güncelleme:30.01.2022 18:34
Son dakika haberleri... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Trabzon'da gençlerle buluşma öncesi halka seslendi. Başkan Erdoğan, ''İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olduğum günden beri siz hep bizimle oldunuz. Biz de sizin desteğiniz ile terörle mücadeleye başladık, sadece yurt içinde değil yurt dışında teröristlerin inlerine kadar girdik. Son terörist ortadan kalkıncaya kadar bu mücadelemiz sürecek.'' ifadelerini kullandı. .
Başkan Erdoğan’dan Trabzon’da flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan Trabzon'da flaş açıklamalar
Başkan Erdoğan Trabzon’da
Başkan Erdoğan Trabzon'da
Başkan Erdoğan’dan Trabzonsporlulara müjde
Başkan Erdoğan'dan Trabzonsporlulara müjde
Kabine yarın toplanıyor
Kabine yarın toplanıyor
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar
A Haber görüntüledi! İşte bölgede son durum
A Haber görüntüledi! İşte bölgede son durum
Sadece bir yemek değil operasyonun bir parçası!
"Sadece bir yemek değil operasyonun bir parçası!"
20 yıllık suikastın karakutusu sorguda!
20 yıllık suikastın karakutusu sorguda!
Eksi 39 derecede terörle mücadele
Eksi 39 derecede terörle mücadele
Eren Kış-17 operasyonu başladı!
Eren Kış-17 operasyonu başladı!
Soyer’den bir skandal atama daha!
Soyer'den bir skandal atama daha!
Başkan Erdoğan’dan diplomasi trafiği
Başkan Erdoğan'dan diplomasi trafiği
Daha Fazla Video Göster