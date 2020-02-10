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10.02.2020
Son dakika: Başkan Erdoğan'dan "Siber Olaylara Müdahale Merkezi" açılış töreninde önemli açıklamalar | Video
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi Açılış Töreni'nde açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Türkiye siber saldırılara en çok hedef olan ülkelerin başında geliyor. Geçen yıl 136 bini aşan siber saldırı yapıldı. Günümüzde veri en az petrol kadar önemli hale geldi. Veri güvenliği konusunda yerli ve milli çözüm çalışmalarını hızlandırıyoruz." ifadelerini kullandı.
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