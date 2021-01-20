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Reform paketinin içinde neler var?
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada reform paketinin kamuoyuna sunulmak üzere hazır olduğunu söyledi. Peki reform paketinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada reform paketinin kamuoyuna sunulmak üzere hazır olduğunu söyledi. Peki reform paketinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.