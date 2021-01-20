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Reform paketinin içinde neler var?

A Haber
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Giriş: 20.01.2021 10:25
Güncelleme:20.01.2021 10:34
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada reform paketinin kamuoyuna sunulmak üzere hazır olduğunu söyledi. Peki reform paketinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün yaptığı konuşmada reform paketinin kamuoyuna sunulmak üzere hazır olduğunu söyledi. Peki reform paketinde neler var? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.

Başkan Erdoğandan reform mesajı: Kamuoyuna sunma aşamasına gelmiştir BAŞKAN ERDOĞAN'DAN REFORM MESAJI: KAMUOYUNA SUNMA AŞAMASINA GELMİŞTİR
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