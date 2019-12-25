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25.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan: Tunus ile iş birliği üzerinde durduk

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk." dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Erdoğan, konuşmasında, "Libya'daki olumsuz gelişmeler sadece Libya'da kalmıyor aynı zamanda komşu ülkeler, başta Tunus olmak üzere, ciddi manada rahatsız oluyor." ifadelerini kullanarak, "Libya'da istikrarın sağlanması yönündeki çabalara, Tunus'un çok değerli ve yapıcı katkıları olacağı inancındayım." şeklinde konuştu.

Başkan Erdoğan, "Libya'da ateşkesin sağlanıp siyasi sürece dönülmesi amacıyla atabileceğimiz adımlar, yürütebileceğimiz iş birliği üzerinde durduk." dedi.

LİBYA'YA ASKER GÖNDERİLMESİ KONUSU

Libya'ya asker gönderilmesi ile ilgili Erdoğan, "Biz hiçbir yere bugüne kadar davetsiz misafir olmadık. Bir davet olursa tabii ki bunu değerlendiririz." ifadelerini kullandı.

LİBYA İLE MUTABAKAT

Başkan Erdoğan, Libya ile mutabakat konusunda da "TBMM'den mutabakat metnini de anlaşmayı da geçirdik. Bundan sonraki süreci de bu istikamette devam ettireceğiz. " diyerek, "Yunanistan'ın burada herhangi bir söz sahibi olması diye bir şey söz konusu değildir." şeklinde konuştu.

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