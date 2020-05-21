Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde kritik açıklamalar |Video

Son dakika haberi: Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasiteyle hizmete girdi. Başkan Erdoğan dev hastanenin açılış töreninde hitap etti. Öte yandan törene video konferans yöntemi ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'de de katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, konumu ve imkanları ile İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık." dedi.

Son dakika haberi: Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasiteyle hizmete girdi. Başkan Erdoğan dev hastanenin açılış töreninde hitap etti. Öte yandan törene video konferans yöntemi ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'de de katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, konumu ve imkanları ile İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık." dedi.