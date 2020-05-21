21 Mayıs 2020, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde kritik açıklamalar |Video

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreni'nde kritik açıklamalar |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 21.05.2020 14:27
Son dakika haberi: Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasiteyle hizmete girdi. Başkan Erdoğan dev hastanenin açılış töreninde hitap etti. Öte yandan törene video konferans yöntemi ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'de de katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, konumu ve imkanları ile İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık." dedi.

Son dakika haberi: Sağlıkta Dönüşüm Projesi kapsamında inşa edilen ve ilk etabı 20 Nisan'da açılan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, bugün tam kapasiteyle hizmete girdi. Başkan Erdoğan dev hastanenin açılış töreninde hitap etti. Öte yandan törene video konferans yöntemi ile Japonya Başbakanı Şinzo Abe'de de katıldı. Başkan Erdoğan konuşmasında, "Bugün köklü ve çok boyutlu Türk-Japon dostluğuna yeni bir halka daha ekliyoruz. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, konumu ve imkanları ile İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık." dedi.

Son dakika: Başkan Erdoğandan Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Açılış Töreninde kritik açıklamalar SON DAKİKA: BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BAŞAKŞEHİR ÇAM VE SAKURA ŞEHİR HASTANESİ AÇILIŞ TÖRENİ'NDE KRİTİK AÇIKLAMALAR

Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Başkan Erdoğan'dan kritik açıklamalar
Japonya Başbakanı açılışta konuştu
Japonya Başbakanı açılışta konuştu
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
Bakan Koca'dan önemli açıklamalar
İzmir'de alçak sabotaj! Savcılık harekete geçti
İzmir'de alçak sabotaj! Savcılık harekete geçti
Milletvekillerinden cami provokasyonuna sert tepki
Milletvekillerinden cami provokasyonuna sert tepki
Başkan Erdoğan Başakşehir Hastanesi'ni inceledi
Başkan Erdoğan Başakşehir Hastanesi'ni inceledi
Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet açıkladı
Bayram namazı kılınacak mı? Diyanet açıkladı
İzmir’de tehlikeli provokasyon
İzmir’de tehlikeli provokasyon
Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa
Başkan Erdoğan’dan duayen hocalara vefa
Kuzey Irak'ta imha edildi
Kuzey Irak'ta imha edildi
Vaka sayısının binin altına düşmesi...
Vaka sayısının binin altına düşmesi...
Türk sağlık sisteminin gücüne güç katacak!
Türk sağlık sisteminin gücüne güç katacak!
Daha Fazla Video Göster