Son dakika: Başkan Erdoğan ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'den önemli açıklamalar

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme sonrası kritik açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Ukrayna ile aramızda önemli adımlar attık. Ukrayna ile ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmayı hedefledik." dedi. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme hususunda Sayın Zelenski ile hemfikiriz mesajı veren Erdoğan, "FETÖ ve diğer terör örgütleriyle ortak mücadelemizde eşgüdümümüzü güçlendirme hususunda mutabıkız." ifadelerini kullandı. Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ise Ukrayna ve Türkiye arasındaki stratejik ortaklığı derinleştirmeye ve geliştirmeye açık olduklarını söyledi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy arasındaki Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan görüşme sonrası kritik açıklamalarda bulundu.



Başkan Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle;

Sayın Zelenskiyi Türkiye'de ağırlamaktan mutluluk duyuyorum. Bugün gerek ikili, gerekse heyetler arası, ardından dar kapsaml�� yaptığımız görüşmelerle gerçekten Türkiye Ukrayna arasında önemli adımları az önce attığımız imza ile gerçekleştirdik.

Salgın başlamadan hemen önce Şubat ayında Kiev'i ziyaret etmiştim. Arayı fazla açmadan sayın Zelenkiyle bir araya gelmemiz ilişkilerimizi güçlendirme yönündeki güçlü irademizin bir tezahürüdür. İmzalanan metinler de bu irademizin pek çok başlıkta somut projelerle vücut bulmasını sağlayacaktır.

Bugün değerli dostumla yapılan görüşmelerde ikili ilişkilerimizdeki konuları etraflıca gündeme aldık. İşbirliğimiz savunma sanayinden, turizmden sağlık turizmine geniş yelpazede karşılıklı yarar temelinde derinleşiyor. Serbest ticaret anlaşması müzakerelerini süratle neticelendirme konusunda sayın Zelenkiyle hemfikiriz.







(Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy tarafından Devlet Nişanı takdim edildi.)



EKONOMİDE BÜYÜK HEDEF

Yatırımların artırılmasıyla ekonomik ve ticari iş birliğimizi yeni seviyelere taşıma yönündeki irademizi teyit ettik. Ticaret hacmimizi 10 milyar dolara çıkarmak gibi bir hedef belirlemiştik. Turizm alanında küresel salgına rağmen bu yıl 500 binden fazla Ukrayna misafiri ağırlamış olmamız, halklarımız arasındaki yakınlığı ve Ukraynalı misafirlerimizin güvenli turizm girişimimiz kapsamında aldığımız önlemlere olan itimadını açıkça gösteriyor.

"TERÖR ÖRGÜTLERİ İLE MÜCADELEDE HEMFİKİRİZ"

Özellikle terör örgütleri ile mücadelede eşgüdümde hemfikiriz. Türkiye Kırım'ın yasadışı ilhakını tanımamıştır ve tanımayacaktır. Türkiye ile Ukrayna arasındaki tarihi ve insanı bağların önemli unsuru olan Kırım Tatarı kardeşlerimize Ukrayna makamlarıyla desteğimiz devam edecektir. Soydaşlarımız için konut inşası projesi, Kiev'deki cami projemiz çalışmaları sürüyor. Bugün bu çalışmalarımızla ilgili son durumu da değerlendirdik. Sayın Devlet Başkanı bize Ukrayna'nın Doğu'sundaki güncel durumu aktardı. Burada 27 Temmuz'dan beri sürdürülen ateşkesin devamını temenni ediyoruz. Bölgemizin barış ve istikrarı adına biz de elimizden gelen desteği göstermeye hazırız. Toplantımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum, kıymetli dostum Zelenski'ye ziyareti için tekrar teşekkür ediyorum.

UKRAYNA DEVLET BAŞKANI ZELENSKİY'DEN FLAŞ AÇIKLAMALAR

Diyaloğumuz dinamik bir şekilde sürüyor. Hiçbir virüs aramızdaki dostluğa engel olamaz. Ukrayna ve Türkiye stratejik ortaklığını geliştirmeye ve karşılıklı çıkarların olduğu her alanda hazırlar. Türkiye'nin Ukrayna'ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği destek bizim için çok önemlidir.

İşgal altındaki Kırım'da insan haklarının korunmasını sağlamak için BM Genel Kurulu'nun 75. oturum çerçevesinde yakın işbirliği içerisinde çalışacağız. Türkiye'yi Kırımlıların haklarını korumak ve işgalden kurtarmak için uluslararası ortakları birleştirme amacı olan Kırım projesine davet ettim. Bu projeyi desteklemeye ve orada aktif bir şekilde rol almaya hazır olduğunuz için minnettarım. Bugün Donbastaki zor durumu ele aldık. Krizi çözmek ve barışı sağlamak için politik ve diplomatik yolun tek ve doğru yol olduğu kararına vardık. Ayrıca korona ile ilgili duruma rağmen ikili ticaretimizin olumlu dinamiklerini sürdürebildiğini kaydettik. Olumlu eylemi devam ettirmek için serbest ticaretin sonuçlandırılmasını, hızlandırma ve bu önemli süreci yavaşlatan tüm sorunları çözme konusunda anlaştık. Karadeniz'de güvenlik ve Ukrayna'nın Avrupa Atlantik rotasının uygulanmasının dahil olmak üzere, güvenlik ve savunma alanı üzerinde ortak bir görüşümüz var.



HEYETLER ARASI KRİTİK GÖRÜŞME



Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy başkanlığındaki heyetler arası görüşme, sona erdi.

Üsküdar'daki Vahdettin Köşkü'nde yapılan heyetler arası görüşme, 1 saat 15 dakika sürdü.

Heyetler arası görüşmede, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Türkiye'nin Kiev Büyükelçisi Yağmur Ahmet Güldere ile Ukrayna'dan ilgili bakanlar da yer aldı.