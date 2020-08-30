30 Ağustos 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları Son dakika: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Son dakika: Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 30.08.2020 14:13
Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 30 Ağustos Zafer Bayramı dolayısıyla Anıtkabir'de düzenlenen programın ardından Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ne geçerek, tebrikleri kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi ana bina girişinde gerçekleştirilen törende korona virüs tedbirleri öne çıktı. Daha önceki törenlerde tebrikleri tokalaşarak kabul eden Başkan Erdoğan, bu sene tebrikleri maskeli ve göğüs selamı ile kabul etti.

Törende, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, yüksek yargı organı başkanları, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve kuvvet komutanları, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, TBMM Başkan Vekili Celal Adan, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, yabancı misyon temsilcileri, askeri personel ile bürokratlar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tebriklerini iletti.
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Başkan Erdoğan tebrikleri kabul etti
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Hareketli anlar! Rus savaş uçağı...
Turist feribotuyla Meis Adasına asker
Turist feribotuyla Meis Adasına asker
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
Başkan Erdoğan'dan net mesaj
Büyük Zafer'in 98.yılı
Büyük Zafer'in 98.yılı
Tüyleri diken diken eden klip
Tüyleri diken diken eden klip
CHP Kongresi'nde terör sloganları atıldı
CHP Kongresi'nde terör sloganları atıldı
CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde gazetecilere saldırı
CHP İzmir İl Gençlik Kolları kongresinde gazetecilere saldırı
Öğrenciler isterse uzaktan eğitim görebilir
Öğrenciler isterse uzaktan eğitim görebilir
Telefonun üzerindeki logo ne anlama geliyor?
Telefonun üzerindeki logo ne anlama geliyor?
İletişim Başkanlığından anlamlı paylaşım
İletişim Başkanlığından anlamlı paylaşım
KKTC Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklamalar
KKTC Dışişleri Bakanı'ndan kritik açıklamalar
Daha Fazla Video Göster