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19.12.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan sert çıktı: Bu iş öyle lafla olmaz

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malezya'da konuştu. Hitabında önemli mesajlar veren Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." sözleriyle sert çıktı. Başkan Tayyip Erdoğan, Kuala Lumpur Zirvesi'nde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Erdoğan, "Şu anda İdlib'den 50 bin insan topraklarımıza doğru geliyor. Zaten 4 milyon var, şimdi 50 bin kişi daha geliyor." dedi.

"LAFTA KONUŞUYORLAR AMA DESTEK VERMİYORLAR"

Öte yandan Erdoğan, "Güvenli bölge inşa edelim denilince buraya herhangi bir destek vermiyorlar ama silah denince silah geliyor." şeklinde konuştu.

"BU İŞ ÖYLE LAFLA OLMAZ"

Başkan Erdoğan, "Diyorlar ki 'terörizmle mücadele etmemiz lazım.' Nasıl teröristle mücadele edeceğiz? Lafla terörle mücadele olmaz, icraatla olur." ifadelerine yer verdi.

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