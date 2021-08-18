Son dakika: Başkan Erdoğan ile Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali'den önemli açıklamalar

Son dakika… Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı düzenlediler. Başkan Erdoğan, "Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik." dedi. Başkan Erdoğan ayrıca; "FETÖ'nün bütün okullarının Türkiye'ye devredilmesinden memnuniyet duyuyorum. Etiyopya'ya teşekkür ediyorum." ifadelerine yer verdi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Etiyopya Federal Cumhuriyeti Başbakanı Abiy Ahmed Ali, Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde ortak basın toplantısı gerçekleştirdi.

BAŞKAN ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI ŞU ŞEKİLDE:

Bu sene Etiyopya ile diplomatik ilişkilerimizin 125. yılını kutluyoruz. Bu ilişkilerin temeli 1896 yılında Sultan 2. Abdulhamid devrinde atılmıştı. Bugün Etiyopya ile dostluk temelinde gelişen ilişkilerimize yeni bir ivme kazandırdık. Önemli projelere imza atıyoruz. Etiyopya'da ata yadigarı bir çok eser bulunmaktadır.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN İŞ BİRLİĞİ MESAJI

Görüşmelerimizde ilişkilerimizi tüm boyutlarıyla ele aldık. 1 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefini yakalamamız için atmamız gereken adımları değerlendirdik. Etiyopya'daki Türk yatırımlarının miktarı 2.5 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır. Altyapıdan ulaşıma, tekstilden konfeksiyona ve mobilyaya uzanan birçok sektörde şirketlerimiz Etiyopya ekonomisine katkı sağlıyor. Şirketlerimiz yaklaşık 10 bin Etiyopya vatandaşına istihdam sağlıyor. Etiyopya makamlarının şirketlerimize gereken her türlü desteği vereceğine inanıyorum. İnsani ve kalkınma yardımları alanında Etiyopya ile önemli projelere imza atıyoruz.

Bugünkü görüşmelerimizde bölgesel ve uluslararası gelişmeleri de değerlendirdik. Etiyopya hassas bir süreçten geçirmektedir. Afrika'da stratejik konumu ve önemi haiz Etiyopya'nın barışı, huzuru ve bütünlüğü bizim için önemlidir. Mevcut sorunların itidal çerçevesinde çözüme kavuşturulmasına büyük önem atfediyoruz. Görüşmelerde bölgesel ve uluslararası ilişkileri ele aldık. Etiyopya''nın barış ve huzuru bizim için önemlidir.

ETİYOPYA VE SUDAN ARASINDAKİ FAŞAGA İHTİLAFI

Bu konuda Türkiye olarak arabuluculuk dahil sorunun dostane çözümü için her türlü katkıyı vermeye hazırız.

FETÖ OKULLARI TÜRKİYE'YE DEVREDİLDİ

FETÖ'nun Etiyopya'daki tüm okulları geçtiğimiz hafta Maarif Vafkı'na devredildi. Etiyopya'ya teşekkür ediyorum.

ETİYOPYA BAŞBAKANI'NDAN TÜRKİYE AÇIKLAMASI

Etiyopya Başbakanı Ahmed ise yaptığı açıklamada, "Etiyopya, Türkiye'yle dostluğuna ve ortaklığına son derece önem veriyor. Türkiye uluslararası anlamda etkili ve aynı zamanda küresel ilişkilere şekil veren bir ülke" mesajını verdi.

Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed şöyle konuştu:

"Etiyopya Türkiye ile dostluğunu son derece önemli olarak değerlendiriyor. Türkiye stratejik konumu nedeniyle uluslararası anlamda etkili ve küresel ilişkilere şekil veren bir ülke. Bugün modern Türkiye ulusal anlamda bir model teşkil ediyor ve milli kalkınma için bir örnek teşkil ediyor. Bütün bunlar kendi halkının çıkarlarıyla tanımlanıyor. Bu nedenle başarılı, dinamik ve sağlam bir ekonomi geliştirmiş bir ülke. Yatırım için olumlu ortam yaratmaya, Türk yatırımcıları beklemeye devam edeceğiz."