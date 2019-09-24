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24.09.2019

Son dakika: Başkan Erdoğan BM Genel Kurulu'na geldi |Video

Son dakika haberi: Başkan Recep Tayyip Erdoğan, New York'taki temaslarına devam ediyor. Başkan Erdoğan'ın oldukça yoğun bir programı var. Çok sayıda ikili görüşme gerçekleştirecekler olan Başkan Erdoğan aynı zamanda saat 18.30 sıralarında BM Genel Kurulu'na hitap edecek. Başkan Erdoğan, beraberindeki Türk heyeti ile birlikte Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'na giriş yaptı.

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