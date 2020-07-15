Son dakika: Başkan Erdoğan 15 Temmuz etkinlikleri için Gazi Meclis'te

Son dakika haberi... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz'un, asla sıradan bir darbe girişimi olmadığını belirterek, "Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır." dedi.

TBMM 15 Temmuz Anıtı önünde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında düzenlenen törende konuşan Erdoğan, sözlerine "İstiklalimizi ve istikbalimizi borçlu olduğumuz tüm şehitlerimize, özellikle de 15 Temmuz şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum." diyerek başladı.

TBMM 15 Temmuz Anıtı'nı işaret eden Erdoğan, "Zaten şu anda önünde merasim yaptığımız anıtta da kufi olarak malum Rabb'imizin buyurduğu, 'Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz. Onlar diridirler ancak siz bilemezsiniz.' hükmü yer almaktadır. Bu uğurda şehadete koşan şehitlerimize şahsım, milletim adına özellikle biz de şükranlarımızı ifade ediyoruz. Bin yıldır her karışını şehit kanlarıyla suladığımız bu toprakların vatanımız haline gelmesi ve kalması için verdiğimiz mücadelelerde yer alan gazilerimizi minnetle yad ediyorum." diye konuştu.

Erdoğan, 15 Temmuz 2016 gecesinde, Türkiye'ye saldıran FETÖ'cü hainlerin TBMM'yi özellikle hedef almasının, rastgele bir tercih olmadığını söyleyen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Bu Meclis, masa başında değil savaş meydanında kurulmuş bir Meclistir. Bu Meclis, sadece düşmanla değil ihanetle de mücadele ederek zafere yürümüş bir Meclistir. Bu Meclis, ülkemizi her sıkıntılı dönemin ardından milletimizin umudu olarak yeniden ayağa kaldıran Meclistir. Bu Meclis, Polatlı'dan top sesleri gelirken de tepesine bombalar yağdırılırken de azimle milletin hizmetinde olmayı sürdürmüş Meclistir. Bu Meclis, mayası bağımsızlık ateşiyle yoğrulmuş bir Meclistir. Bu Meclis, tarihe gömülmek istenen 700 yıllık bir cihan devletinden genç bir Cumhuriyet çıkartarak, milletimizin ayağına takılmaya çalışılan prangayı kırıp atan Meclistir."

"DÜNYADAN GAZİ UNVANINI BU KADAR HAK EDEN BAŞKA BİR MECLİS BİLMİYORUM"

Böyle bir Meclis'in 10 yılı aşkın süre mensubu olarak görev yapmaktan şeref duyduğunu belirten Erdoğan, "Milletin seçtiği Cumhurbaşkanı olarak, bu Mecliste yemin ederek göreve başlamış olmaktan şeref duyuyorum. Türkiye'nin en büyük yönetim reformunu bu Meclisle birlikte yürütmüş olmaktan şeref duyuyorum. Başbakan ve Cumhurbaşkanı olarak 17 yılı aşkın süredir bu Meclisle birlikte milletime hizmet etmekten şeref duyuyorum. Milli iradenin üstünlüğünü tesis etmek ve korumak için kimi zaman vesayete, kimi zaman darbecilere, kimi zaman teröristlere, kimi zaman küresel güçlere karşı bu Mecliste omuz omuza mücadele vermiş olmaktan şeref duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Dünyada, gazi unvanını bu kadar hak eden ve bu kadar hakkıyla taşıyan başka bir Meclis bilmediğini vurgulayan Erdoğan, "Dünyada, Meclisine bu kadar sahip çıkan ve gerektiğinde gövdesini ona siper eden bir başka millet de bilmiyorum. Rabb'ime, bana böyle bir milletin ferdi olma şerefini bahşettiği için hamd ediyorum." dedi.

"GÜÇLERİ YETSEYDİ, MECLİSİ YIKMAKTAN ÇEKİNMEYECEKLERDİ"

Erdoğan, 15 Temmuz gecesi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi, Özel Harekat Başkanlığı, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü ile Meclis binasına bomba yağdıran darbecilerin, ne yaptıklarını gayet iyi bildiğini dile getirdi.

15 Temmuz gecesi, tankları ve zırhlı araçlarıyla Ankara'nın, İstanbul'un caddelerinde önlerine gelen herkesi ezip geçerek ilerleyen darbecilerin, yaptıkları işin gayet şuurunda olduklarını belirten Erdoğan, şunları söyledi:

"15 Temmuz gecesi, devletin vatanı korumak üzere namuslarına emanet ettiği silahları millete çeviren darbeciler, o tetiklere taammüden dokunuyor, bilerek kan döküyor, can alıyorlardı. Eğer güçleri yetseydi, bu Meclisi taş üstünde taş bırakmayacak şekilde yıkmaktan çekinmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, ülkenin Cumhurbaşkanı başta olmak üzere seçilmiş tüm yöneticilerini katletmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, kendileri gibi düşünmeyen milletimizin her bir ferdine hayatı zehir etmekten çekinmeyeceklerine emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, uğruna nice fedakarlıklar yaptığımız bin yıllık vatanımızı müstevlilere bırakmakta tereddüt etmeyeceklerinden emin olunuz. Eğer güçleri yetseydi, Türk milletini Anadolu'dan ve Avrupa'dan kazıyıp atmak, İslam'ın tüm izlerini bu topraklardan silmek isteyenlerin bayram edeceğinden emin olunuz. Hamdolsun, Allah'ın yardımı ve milletimizin direnişi sayesinde güçleri yetmedi ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı."

"İSTANBUL'UN FETHİNDE NE OLMUŞSA 15 TEMMUZ'DA O OLDU"

15 Temmuz'un, asla sıradan bir darbe girişimi olmadığının altını çizen Erdoğan, şöyle konuştu:

"Arkasında çok büyük hesapların olduğu, gerçekleştiğinde ülke ve millet olarak bambaşka mecralara sürükleneceğimiz tarihi bir kırılma noktasıdır. Açık söylüyorum, Malazgirt'te ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Kosova'da, Niğbolu'da ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. İstanbul'un fethinde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Çanakkale'de, İstiklal Harbi'nde ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Cumhuriyet tarihi boyunca neredeyse kesintisiz verdiğimiz terörle mücadelede ne olmuşsa 15 Temmuz'da o olmuştur. Velhasıl 15 Temmuz, bu topraklarda yaşadığımız asırlar boyunca verdiğimiz varlık yokluk mücadeleleri zincirinin en son halkasıdır. Her kim 15 Temmuz'u küçümsemeye, önemsizleştirmeye, itibarsızlaştırmaya, karikatürleştirmeye çalışıyorsa bilin ki, amacı işte bu derin tarihi anlamı gölgelemek, gözlerden kaçırmaktır.

Dünyada, milletleri millet yapan ve asırlar boyunca etrafında bir arada tutunulmasını sağlayan destanlara baktığımızda, çoğunun konu ve hacim olarak 15 Temmuz'un gerisinde olduğunu görürüz. Buna karşılık, cihan savaşları gibi gerçekten çok büyük katliamların, acıların yaşandığı hadiselerden ise herhangi bir destan çıkmamıştır. Bazen tek bir kahraman koskoca bir milletin kaderini değiştirir. 15 Temmuz'da, ülkemizin dört bir yanında milyonlarca kahraman ortaya çıkmış ve kendileriyle birlikte tüm milletin geleceğine damga vurmuştur. Türkiye Büyük Millet Meclisimiz ve o gece burada darbecilere duruşları ve sesleriyle meydan okuyan milletvekillerimiz dahi tek başına 15 Temmuz'u tarihimizin en önemli destanlarından biri yapmaya yeterlidir."