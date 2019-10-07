Son dakika: Barış Pınarı Harekatı öncesi Suriye sınırında askeri hareketlilik

Hatay'dan Suriye sınırına zırhlı personel taşıyıcı (ZPT) ve askeri araç sevkiyatı yapıldı. TSK'ya ait zırhlı personel taşıyıcı ve askeri araçlar, Kırıkhan ilçesine geldi. İçerisinde zırhlı personel taşıyıcıların, askeri araçların ve komandoların yer aldığı konvoy, Yayladağı doğru yola çıktı. Şehir merkezinden geçen yaklaşık 100 araçlık konvoy geniş güvenlik önlemleri altından sınır birliklerine doğru ilerledi. Askeri araçlar ve komandoların Suriye sınır hattında konuşlandırılacağı öğrenildi.