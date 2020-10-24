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Son dakika: Bakanlık sahte içki bilançosunu açıkladı! 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi
Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Birimlerimizce 2020 yılında 2.430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 3.547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1.020.819 litre ile 220.911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi. 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.