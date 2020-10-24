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Son dakika: Bakanlık sahte içki bilançosunu açıkladı! 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi

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Giriş: 24.10.2020 10:16
Güncelleme:24.10.2020 10:19
Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Birimlerimizce 2020 yılında 2.430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 3.547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1.020.819 litre ile 220.911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi. 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.
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