Toplum sağlığının korunması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü ve Jandarma Genel Komutanlığı Birimlerimizce 2020 yılında 2.430 alkollü içki kaçakçılığı/sahteciliği operasyonu gerçekleştirildi. Yapılan operasyonlarda 3.547 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı, 1.020.819 litre ile 220.911 şişe sahte/kaçak alkollü içki ele geçirildi. 142 adet yasa dışı alkollü içki imalathanesi deşifre edildi. Yaşanan son gelişmeleri A Haber muhabiri Sefer Ayçe aktardı.