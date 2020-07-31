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Son dakika: Bakan Koca 31 Temmuz vaka sayılarını açıkladı! Ağır hasta sayısında yükseliş sürüyor

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Giriş: 31.07.2020 20:52
Güncelleme:31.07.2020 21:11
Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı, Corona virüse ilişkin 31 Temmuz verilerini açıkladı. Açıklamaya göre, son 24 saatte 17 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 691 oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, “Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır." ifadelerini kullandı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, bayramın ilk gününde 17 kişi Corona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı ise 5 bin 691'e yükseldi. Bugün toplam 46 bin 492 test yapılırken, 982 yeni vaka tanısı konuldu. Toplam vaka sayısı 230 bin 873 oldu. Bugün 996 kişiyle birlikte toplam iyileşen hasta sayısı da 214 bin 535'e yükseldi.

Toplam hastalarda zatüre oranı yüzde 8,8, toplam ağır hasta sayısının ise 582 olduğu açıklandı.

"27 ŞEHİRDE İSE SON ÜÇ GÜNDE YENİ AĞIR HASTAMIZ OLMADI"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Son üç günde ağır hasta sayısı en çok artan şehirler: İstanbul, Ankara, Konya, Gaziantep, Diyarbakır. 27 şehirde ise son üç günde yeni ağır hastamız olmadı. Zatürreli hasta oranımızda düşüş, yeni tanı konan hasta sayımızda artış eğilimi var" ifadelerine yer verdi.

Bakan Koca 31 Temmuz vaka sayılarını açıkladı
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