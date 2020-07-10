Son dakika: Bakan Koca 10 Temmuz koronovirüs verilerini açıkladı! Düşüş devam ediyor

Son dakika haberleri... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabı Twitter hesabından 10 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını açıkladı. Bakan Koca yaptığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor." ifadelerin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, koronavirüste son 24 saatin verilerini açıkladı. Bakan Koca, 10 Temmuz'a ait koronavirüs vaka sayılarını resmi Twitter hesabından duyurdu.

"25 HAZİRANDA BAŞLAYAN DÜŞÜŞ..."

Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada, "Yeni tanı konan hasta sayısında 25 Haziranda başlayan düşüş devam ediyor. 1.000'in altına çok yakınız. Fakat bu azalmaların yavaş, yükselişlerin ise ani olduğunu unutmayalım. Artışlar ve düşüşler, maske ve mesafe kuralına uyumdaki artışa veya azalmaya bağlı." ifadelerine yer verdi.